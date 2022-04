TRE amplia horário de atendimento ao eleitor a partir desta segunda (18)

Os cartórios eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor de Minas Gerais terão o horário de funcionamento ampliado a partir desta segunda-feira (18/4). A medida visa assegurar uma melhor prestação de serviços à população nos últimos dias do fechamento do cadastro eleitoral, que segue até o dia 4 de maio

Eleitores devem solicitar operações relacionadas ao título, que inclui a primeira via do documento e a regularização

O funcionamento, em Belo Horizonte, será das 8h às 17h, nos dias úteis (antes, os horários eram das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira). Já no interior do estado, o serviço será das 12h às 18h — até a última terça-feira (12), as atividades eram iniciadas às 13h). Eleitores devem solicitar operações ligadas ao título, que inclui a primeira via do documento e a regularização.