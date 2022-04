Pastor que organizou motociata de Bolsonaro recebeu R$ 5,7 mil de auxílio

Pastor recebeu auxílio do governo (foto: Reprodução/Instagram) Um dos organizadores da motociata com o presidente Jair Bolsonaro (PL) na sexta-feira (15/4) , o pastor Jarkson Vilar da Silva recebeu 16 parcelas de auxílio emergencial do governo federal, segundo informações do Portal da Transparência. De acordo com informações do "G1", o pastor embolsou R$ 5,7 mil do benefício – destinado às camadas mais pobres da população – entre abril de 2020 e outubro de 2021.





O pastor foi candidato a deputado federal pelo Pros, em 2018, mas não se elegeu.





A motociata de Bolsonaro saiu do Anhembi, em São Paulo, e seguiu até Americana, no interior paulista. Vários trechos da rodovia dos Bandeirantes foram bloqueados, o que gerou longo congestionamento no fim da tarde de sexta-feira.

Pastor dispara contra presidente

O caso aconteceu depois de o presidente estimular seus seguidores nos discursos do 7 de setembro, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal (STF), e logo depois recuar e divulgar uma "Declaração à Nação" garantindo que nunca teve intenção de atacar outros poderes.

“Não acredito em Bolsonaro mais. Podem me chamar de traidor, do que você quiser, canalha. Traidor que quer andar de helicóptero para sobrevoar vendo a gente. Vou queimar minha camisa com o nome Bolsonaro. Você não merece respeito, Bolsonaro. Você traiu os motociclistas, os caminhoneiros. Bolsonaro, vai à m...”, disse na época.