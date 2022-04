Motociata de Bolsonaro tem participação de 3.700 motos

O presidente da Republica, Jair Bolsonaro, participou de motociata nesta sexta-feira da Paixão (15/04) (foto: Twitter/Reprodução)

motociata do presidente Jair Bolsonaro (PL) contou com a presença de cerca de 3.700 motos nesta sexta-feira (15/4) em São Paulo. O registro foi feito por pedágios das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, região onde a motociata foi realizada.

O eveno foi intitulado “Acelera para Cristo”, com referência à Sexta-feira Santa, e serviu de pré-campanha para Bolsonaro e para Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro da Infraestrutura, que deve concorrer ao governo de São Paulo.

O trajeto foi feito de São Paulo até a cidade de Americana. Os dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo consideram o período de cinco horas em que as rodovias estavam liberadas apenas para as motos participantes da motociata e carros de apoio ao presidente.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo gastou cerca de R$ 1 milhão na segurança da passeata. Helicópteros foram usados e houve reforço de agentes policiais durante o trajeto.