Daniel Silveira ignora decisão do STF e participa de festa em clube no Rio

Imagem de câmeras de seguranças mostrou momento em que deputado chegou à festa (foto: Reprodução/TV Globo)

O deputado estadual Daniel Silveira (União Brasil-RJ) descumpriu determinação do Supremo Tribunal Federal e compareceu a uma festa no Rio de Janeiro, que terminou em confusão no último sábado (9/4). Segundo testemunhas, o dono do clube foi agredido por dois militares após uma discussão.

Silveira usa tornozeleira eletrônica e, de acordo com decisão do ministro Alexandre de Moraes, não poderá participar de eventos públicos em todo o território nacional. Imagens de câmeras de segurança mostram o parlamentar chegando ao evento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, acompanhado de uma mulher.

O deputado é réu no STF por defender atos antidemocráticos e ameaçar instituições, entre as quais a Suprema Corte. Ele foi preso em fevereiro do ano passado por divulgar um vídeo com ameaças a ministros do Supremo.

Moraes pediu ao Banco Central para que bloqueasse as contas de Silveira e aplicasse multa diária de R$ 15 mil caso ele não concordasse com o uso das tornozeleiras, mas odeputado acabou cedendo e usando o equipamento eletrônico.

Daniel Silveira já havia descumprido as normas do STF e participou, em março, de um ato organizado por conservadores em São Paulo, chamado de Freedom Day. Na ocasião, o parlamentar teve contato com outro investigado no Inquérito das Milícias Digitais.

Festa

A confusão no clube começou porque um dos policiais insistiu em colocar música em uma das duas festas que aconteciam no local, o que não era permitido. O dono do clube chegou a desligar o disjuntor de energia, o que desligou o som e irritou o militar. Logo, a briga começou, mas vários convidados ajudaram a separar o tumulto.

Daniel Silveira foi à festa como convidado de um dos militares.

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para investigar o comportamento dos policiais contra o proprietário. Eles foram intimados a depor na segunda-feira (18/4).