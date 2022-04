Câmara de JF lança serviço de checagem de informação sobre o Legislativo

O lançamento do serviço "Câmara Responde: Fato ou Fake" será nesta sexta (8/4), às 16h, na Câmara Municipal de Juiz de Fora (foto: Humberto Nicoline/Divulgação)

"Estamos vivendo uma época em que as notícias falsas se misturam com as verdadeiras e se disseminam rapidamente. Sabemos como pode ser danosa a viralização das fake news, por isso precisamos ter acesso a um serviço pelo qual sabemos que iremos encontrar informação de qualidade, com certificação de veracidade. Por isso, a Câmara Municipal de Juiz de Fora está investindo no serviço de checagem de fatos. É um empenho pela população, que é a que mais sofre as consequências da desinformação. Assim, podemos oferecer a todos além de celeridade nas informações, confiança e verdade, não só no período eleitoral, mas sempre. Essa é uma das formas que encontramos para fortalecer a democracia em nosso município”, explicou o presidente da Câmara, vereador Juraci Scheffer (PT).



Por se tratar de uma iniciativa da Câmara Municipal, a checagem se dará sobre informações relativas ao Parlamento. Serão checadas informações e conteúdos relacionados a proposições e atividades legislativas; a estrutura e administração da Câmara; e a atividades legislativas dos vereadores no desempenho das funções regimentais.



A Câmara informa que não serão checadas informações pessoais dos vereadores, atividades parlamentares de outros mandatos, articulações políticas, atividades partidárias, opiniões pessoais, juízo de valor, ou qualquer outra informação que não tenha relação direta com o parlamento juiz-forano.



"O que se pretende com essa campanha é dar continuidade ao mapa estratégico defendido em nosso Plano Estratégico, elaborado ao longo de 2021, e que já se encontra com mais de 80% de seus objetivos alcançados. A instituição preconiza a defesa de valores como integridade, ética, transparência, comprometimento, garantia de democracia, acesso à informação e respeito com as pessoas. Torna-se coerente, portanto, buscar sempre a veracidade dos fatos tornando público os resultados das apurações das informações que nos serão demandadas e ampliando, cada vez mais, os canais de acesso da população", afirmou o superintendente de comunicação da CMJF, Luiz Fernando Priamo.



Quando uma pessoa enviar um pedido de checagem de informação, a equipe da superintendência vai analisar o conteúdo.



A partir daí será feita uma apuração sobre a informação enviada. Depois disso, a equipe vai inserir um rótulo de "fato", "fake", ou "impreciso".



Após esse processo, a resposta será informada no site da Câmara e em outros canais oficiais da Casa, como as redes sociais.

Como participar

A pessoa pode enviar o pedido de checagem de informação pelas redes sociais ou por telefone:

Palestra marca lançamento na Câmara

O lançamento do serviço "Câmara Responde: Fato ou Fake" está inserido nas comemorações do aniversário de 169 anos da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E para complementar o lançamento está prevista uma palestra com o repórter da TV Globo Marcus Losekann, onde será abordado o papel do jornalista no combate à desinformação.



O evento está previsto para às 16h desta sexta-feira, no plenário da Câmara, que fica no Parque Halfeld, centro de Juiz de Fora.