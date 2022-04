Após 'desistir', Moro lança vídeo em clima de campanha eleitoral

Ex-juiz, Sergio Moro (foto: Agência Brasil/ARQUIVO)



Apesar de ter dito que desistiu das eleições presidenciais e depois de ter voltado atrás sem dizer se realmente será candidato , o ex-juiz Sergio Moro (UB), lançou, nesta segunda-feira (4/4), um vídeo se apresentando.

A peça publicitária conta como foi a vida de Moro e remete a um vídeo de campanha eleitoral.





Junto com as imagens, Moro disse que sofreu “uma longa caminhada”.





“Eu queria dividir um pouco dessa história com você. Não nasci juiz. Nasci filho da Dona Odete e do Seu Dalton. E tenho muito orgulho de compartilhar essa trajetória com você”, escreveu.





Na semana passada, Moro desistiu da pré-candidatura depois de se filiar ao União Brasil . Parte do partido, da ala do antigo Democratas, é contra o lançamento de uma campanha eleitoral com o nome do ex-juiz.





Depois de desistir, Moro disse que se sacrificou pela união da segunda via. Em coletiva, ele voltou atrás e afirmou “não ter desistido", mas ter aberto espaço para outras candidaturas.