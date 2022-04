Aras nomeia Lindôra Araújo vice-procuradora-geral da República

Lindôra Araújo (foto: Gil Ferreira / Agência CNJ) O procurador-geral da República, Augusto Aras, nomeou, nesta segunda-feira (4/4), a subprocuradora Lindôra Maria Araújo para o cargo de vice-procuradora-geral da República.

Lindôra vai substituir Humberto Jacques de Medeiros, que deixa o posto por motivos pessoais.





Ela atualmente coordena a Assessoria Jurídica Criminal da PGR e atua perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o STF.



A agora vice-presidente da PRG, também está no gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia.



De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria-Geral da República (PGR), apesar da mudança tenha efeito imediato, Jacques de Medeiros seguirá contribuindo com a gestão durante a transição.



A PRG ainda afirma que, mesmo com a promoção, Lindôra continuará com antigas funções.