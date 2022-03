Fuad Noman define novo secretariado

Fuad Noman assumiu a PBH após renúncia de Kalil para disputar o governo de Minas (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS)







Um dia após tomar posse, o prefeito Fuad Noman (PSD) oficializou os nomes do seu secretariado. São sete mudanças. A única substituição direta ocorreu na Secretaria de Saúde, que será comandada por Cláudia Navarro Carvalho Duarte, no lugar de Jackson Machado. Quanto às demais cadeiras, houve remanejamentos seguidos de nomeações. João Antônio Fleury Teixeira deixou a Secretaria de Fazenda para substituir Maria Caldas na Secretaria de Política Urbana. O novo secretário é Leonardo Colombini.





Elberto Furtado Júnior deixou, a pedido, a Secretaria de Esportes e Lazer e erá substituído por Adriana Branco, que, por sua vez, desocupa a cadeira de secretária de Assuntos Institucionais e Comunicação Social. Agora, o novo chefe da Secretaria de Assuntos Institucionais e Comunicação Social será Luiz Henrique Michalik.





Outra mudança oficializada é a transferência de Josué Valadão, de Obras e Infraestrutura, para se tornar, exclusivamente, secretário de Governo. Ele era interino nessa função desde novembro de 2021, quando Adalclever Lopes deixou o posto. Para o lugar de Valadão, o escolhido foi Leandro César Pereira, que assume como novo secretário. Todas as alterações constam no Diário Oficial do Município (DOM).





O novo nome do procurador-geral do município ainda está indefinido. Na última sexta-feira, Castellar Guimarães Filho deixou o cargo com Alexandre Kalil, que renunciou para disputar o governo de Minas. Izabela Boaventura ocupa o posto interinamente. O primeiro ato do novo prefeito da capital mineira foi assinar o projeto de lei da redução da tarifa dos ônibus em R$ 0,20 (de R$ 4,50 para R$ 4,30) e entregá-lo à presidente do Legislativo, Nely Aquino.





"Espero que a partir deste momento a Câmara possa estudar, melhorar o que for preciso, aperfeiçoar aquilo que não está muito bom, aprovar e votar rapidamente, porque, se demorarmos muito para encontrar uma solução, ou teremos que aumentar a tarifa para um valor muito alto ou o sistema vai parar”, afirmou Fuad ao assumir a cadeira, na terça-feira.





O transporte público, inclusive, será a prioridade de Fuad, que tem pela frente um mandato de dois anos e nove meses. “É um problema sério, agravado agora pela greve dos metroviários, que temos trabalhado. Estamos conversando com a presidente da Câmara, Nely, para encontrar uma solução para resolver essa questão da redução da passagem, que é uma coisa única no Brasil, mas estamos nos antecipando e pagando a gratuidade”, afirmou ele também.





A NOVA EQUIPE DA PBH

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania: Maíra Colares

Assuntos Institucionais e Comunicação Social: Luiz Henrique Michalik

Controladoria-Geral do Município: Leonardo Ferraz

Cultura: Fabíola Moulin

Desenvolvimento Econômico: Cláudio Beato

Educação: Ângela Dalben

Esportes: Adriana Branco

Fazenda: Leonardo Colombini

Governo: Josué Valadão

Meio Ambiente: Mário Werneck

Obras e Infraestrutura: Leandro César Pereira

Planejamento, Orçamento e Gestão: André Reis

Política Urbana: Fleury Teixeira

Procuradoria-Geral do Município: Izabela Boaventura (interina)

Saúde: Cláudia Navarro

Segurança e Prevenção: Genilson Zeferino