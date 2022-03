Após impasse, Silveira deixa Câmara para usar tornozeleira eletrônica

Brasília – A ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de mandar a Polícia Federal à Câmara para colocar tornozeleira no deputado Daniel Silveira (União-RJ) provocou impasse entre o Judiciário e o Legislativo. Para evitar a punição, o parlamentar ficou abrigado no plenário da Casa, onde, inclusive, passou a madrugada de terça para quarta-feira. Em discurso, ele disse que aguardaria decisão do plenário da Câmara sobre o seu caso. Enquanto isso, agentes federais foram à Câmara, mas esbarraram na reação do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que soltou nota sobre a “inviolabilidade” da Casa e cobrou decisão do plenário do STF sobre o caso.









Após a nova decisão de Moraes, Silveira recuou e deixou à Câmara ontem à noite, dizendo que iria receber a tornozeleira. Moraes havia determinado também que Lira indicasse "dia, horário e local para a efetivação do monitoramento eletrônico do réu Daniel Silveira" e tome providências para garantir o pagamento de eventual multa, descontando o valor diretamente nos vencimentos do parlamentar. A decisão do magistrado inclui ainda ampliação da "zona de inclusão", isto é, da área por onde Silveira poderá circular com a tornozeleira. Além de Petrópolis e do Distrito Federal, que constavam na decisão anterior, o parlamentar pode circular por todo o estado do Rio de Janeiro, onde exerce o mandato.





"Estranha e esdrúxula situação, onde o réu utiliza-se da Câmara dos Deputados para esconder-se da Polícia e da Justiça, ofendendo a própria dignidade do Parlamento, ao tratá-lo como covil de réus foragidos da Justiça", disse o ministro no novo despacho. "Não só estranha e esdrúxula situação, mas também de duvidosa inteligência a opção do réu, pois o mesmo terminou por cercear sua liberdade aos limites arquitetônicos da Câmara dos Deputados, situação muito mais drástica do que àquela prevista em decisão judicial."