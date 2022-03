PT e Geddel Vieira Lima, do MDB, confirmam aliança na Bahia

Ex-ministro da Integração Geddel Vieira Lima (MDB) (foto: AFP / EVARISTO SA) O Partido dos Trabalhadores (PT) e o ex-ministro da Integração Geddel Vieira Lima (MDB) oficializaram uma aliança na Bahia nesta quarta-feira (30/3). O anúncio foi feito ao lado dos senadores Jacques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD), que vai ser candidato ao Senado.





Com o acordo, o ex-presidente Lula deve dividir palanque com Geddel no principal colégio eleitoral do Nordeste. Eles também vão participar de um evento nessa quinta-feira (31/3).





A aliança com o partido de Geddel também era uma expectativa de ACM Neto (União Brasil), que também é pré-candidato ao governo da Bahia.

Prisão

Geddel cumpriu pena por lavagem de dinheiro após a polícia encontrar R$ 51 milhões em notas em um apartamento dele em Salvador, em 2017. O irmão, ex-deputado Lucio Vieira Lima, também foi condenado.





Em julho de 2021, o ex-ministro conseguiu uma liminar para cumprir o restante da pena de 14 anos em casa, com tornozeleira eletrônica.