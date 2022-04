Lula sobre Bolsonaro: 'blusa e bandeira do Brasil não são desse fascista'

Lula discursou em evento para líderes internacionais na Uerj (foto: Reprodução Twitter PT)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (30/3), que o presidente Jair Bolsonaro (PL) “sequestrou” os símbolos nacionais por falta de coerência de sua carreira política. “A blusa e a bandeira não são desse fascista”, enfatizou o pré-candidato à presidência e maior adversário do chefe do Executivo nas eleições de 2022.





O petista completou que militares devem se afastar de conflitos políticos. “O papel dos militares não é ficar puxando o saco do Bolsonaro. Nem do Lula, do Celso Amorim, de ninguém.”





“Eles [militares] têm que estar acima de brigas políticas. Presidente não tem que ficar falando ‘ah, meus militares’”, completou.

Evento

Intitulado ”Encontro Internacional Democracia e Liberdade” e organizado pelo Grupo de Puebla, o evento contou com a participação da ex-presidente Dilma Rousseff e outras 11 lideranças de países europeus e sul-americanos, como a vice-presidente espanhola, Yolanda Diaz, e o ex-presidente espanhol, José Luis Zapatero.





O perfil oficial de Lula compartilhou o discurso do ex- presidente ao vivo no Twitter.

Lula fala no Encontro Internacional Democracia e Igualdade na UERJ https://t.co/zXNZFy4Rkg %u2014 Lula (@LulaOficial) March 30, 2022