Randofe apresenta requerimento para abertura de CPI do MEC

Randolfe Rodrigues (foto: Pedro França/Agência Senado) O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apresentou requerimento para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Casa. A solicitação demanda que sejam apuradas as irregularidades na destinação das verbas públicas do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).





A crise no MEC se instaurou após reportagens que denunciaram a existência de um “gabinete paralelo”, comandado por dois pastores evangélicos sem cargo oficial no governo. Segundo veiculado pela imprensa, a dupla cobrava vantagens ilícitas de prefeitos para facilitar a liberação de verbas no âmbito do FNDE, fundo bilionário vinculado à pasta.





O caso levou à demissão do ministro Milton Ribeiro, que pediu exoneração na segunda-feira (28/3) para evitar que o escândalo respingasse no presidente Jair Bolsonaro (PL).