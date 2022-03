Bolsonaro desmente PL e confirma lançamento de pré-candidatura amanhã (27)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desmentiu o PL e confirmou lançamento de pré-campanha à reeleição (foto: Reprodução/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, neste sábado (26/3), que lançará a pré-candidatura no domingo (27), em evento do PL, quatro dias após o partido alterar o tema do encontro. O receio é de que o anúncio configure crime eleitoral, pois a campanha só é permitida a partir de 16 de agosto.

"Amanhã está previsto, às 10 da manhã. Deve ter muita gente lá, muita gente está se inscrevendo. Não precisa se inscrever. Se tiver espaço, vai entrar mesmo quem não estiver inscrito. É o lançamento da pré-candidatura", disse o presidente, que pretende concorrer à reeleição.





"Ainda não vou começar a campanha. A campanha é 45 dias antes. Só sou pré-candidato à reeleição", completou.





A cerimônia está prevista para às 10h, no Centro de Convenções do Brasil.





Mudança no tema do evento

A mudança no tema do evento ocorreu na quarta-feira (23/3). Na data, o PL explicou que a ação, que ocorre no próximo domingo (27/3), agora visa incentivar novas filiações ao partido. A mudança ocorreu para não se correr o risco de infringir a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).