Bolsonaro: evento do PL de domingo (27/3) é lançamento da pré-candidatura

A declaração foi dada durante visita a uma pastelaria no Distrito Federal (foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o evento do PL deste domingo (27/3) será o lançamento de sua pré-candidatura.A declaração foi dada à apoiadores e jornalistas, durante visita a uma pastelaria no Distrito Federal no sábado (26/3) e divulgada pelo Estadão."É o lançamento da pré-candidatura. Não começa a campanha ainda. A campanha é 45 dias antes, mas é para mostrar que eu sou candidato à reeleição", disse. O evento está marcado para começar domingo, às 10 horas, no Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB).Segundo a reportargem do jornal "O Estado de S. Paulo", a sigla transformou a agenda em um ato de filiação para evitar descumprimentos da lei eleitoral.A advogada Caroline Lacerda, sócia do escritório que atende a campanha de Bolsonaro, confirmou na quarta-feira a mudança do evento por cautela jurídica."A lei eleitoral não fala de pré-lançamento de campanhas, não existe nenhuma norma sobre isso. O evento do PL tinha sido pensado para ser algo desse jeito, mas, por não ter previsão legal, eles preferiram mudar", disse Carolina à reportagem.