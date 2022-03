Bolsonaro no Nordeste: 'Aqui é Quixadá, é Ceará porra!'

Bolsonaro participa de motociata no Nordeste (foto: Redes Sociais/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quarta-feira (23/3) de uma motociata em Quixadá, no Ceará. De carona em uma moto e sem capacete, com os cabelos ao vento, o chefe do Executivo acenou pelas ruas da cidade cumprimentando apoiadores.





“Aqui é Quixadá, é Ceará porra!”, disse enquanto liderava o movimento. As imagens foram postadas pelo presidente nas redes sociais. Bolsonaro desembarcou na cidade para participar da cerimônia de lançamento da Força Tarefa das Águas.

















Ritmo de campanha

Atento à reeleição e à agenda de aliados, o presidente marcou uma série de viagens pelo país com o objetivo de criar pautas positivas. Particularmente no Nordeste, onde enfrenta desvantagem eleitoral, estão no foco do Planalto as entregas dos ministérios do Desenvolvimento Regional, de Rogério Marinho; da Infraestrutura, de Tarcísio de Freitas; e da Agricultura, de Tereza Cristina.





Bolsonaro também tem investido em ataques ao PT e culpado governadores pela alta da inflação em combustíveis e alimentos, além de destacar programas e ações do governo como o Auxílio Brasil, o perdão a dívidas de estudantes do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) de até 92%, além de obras para levar água à região.