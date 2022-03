'Constrangedor', diz Aécio sobre métodos utilizados por Doria nas prévias

O deputado Aécio Neves chamou o resultado das prévias que elegeu João Doria como candidato do PSDB para a Presidência de 'camisa de força' (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) criticou a postura do governador de São Paulo, João Doria, durante as prévias do PSDB em novembro de 2021. De acordo com o parlamentar, foram "constrangedores os métodos utilizados por Doria para ganhar" a corrida que escolheria o candidato tucano à Presidência nas eleições de 2022.





A declaração foi dada em entrevista ao programa CB.Poder desta quarta-feira (22/3), após ele defender uma reabertura da discussão para mudar a indicação de Doria. Questionado se não seria constrangedor voltar à estaca zero, já que Doria tem as equipes econômica e de marketing formadas, ele foi categórico a dizer que 'constrangedor' foi o comportamento do governador durante a corrida pelo posto.





"Eu acho que isso são coisas naturais da política. Constrangedor talvez tenham sido os métodos utilizados para ele (Doria) vencer as prévias, alterando votos de última hora, inclusive de parlamentares, com todo tipo de promessa", pontuou o político.

O deputado também afirmou que foi um "erro" ter realizado as prévias em 2021 e disse que o pleito interno do PSDB só ocorreu por pressão de Doria. "Tivemos uma prévia partidária marcada de forma extremamente extemporânea ao meu ver para atender aos interesses do governador de São Paulo", disse.





"Naquele momento sim, foi um erro. Eu tinha uma proposta formal, como membro da Executiva Nacional, para que elas ocorressem agora em março. Porque mais próximo do ambiente eleitoral é claro que a realidade da política influencia nessas decisões. Mas houve o resultado das prévias e passaram-se quatro meses e nosso candidato de lá pra cá, ao invés de crescer, diminuiu a intenção de votos e aumentou a rejeição", declarou.





O deputado, então, defendeu o nome de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, como o ideal para concorrer ao cargo de chefe do Executivo, e chamou o resultado das prévias de 'camisa de força'. "A realidade é que não podemos ficar presos a essa camisa de força dessas prévias que foram ganhas, principalmente, pela força da máquina do governo de São Paulo. Nosso esforço é para que Eduardo Leite, candidato que ao meu ver mostra a renovação da política brasileira e do PSDB", pontuou.