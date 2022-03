Temer sobre eleições: 'Próximo presidente precisa mandar mensagem de paz'

Durante visita a Dubai, nesta quarta-feira (23/3), o ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou que o próximo chefe do Executivo brasileiro terá o dever de passar uma mensagem pela paz do Brasil.O político foi para os Emirados Árabes para participar do evento Global Business Forum Latin América.

De acordo com o ex-presidente, a terceira via, muito discutida por membros do MDB, é uma homenagem não ao candidato, por fugir da polarização, mas ao eleitorado. “Meu objetivo é a pacificação do país. A reorganização do país”, disse Temer.