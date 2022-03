Amigos de Michel Temer dizem que o casamento entre ele e Marcela terminou

Michel Temer e Marcela se casaram em 2003 (foto: AFP / Mauro Pimentel)

O casamento entre Marcela e Michel Temer teria chegado ao fim, segundo amigos próximos ao ex-presidente da República, filiado ao MDB. A informação é do jornalista Vicente Nunes, doMarcela teria saído da casa em que ela e Michel moravam em São Paulo (SP) com o filho, Michelzinho, e deixado uma carta explicando a decisão. Michel Temer presidiu o Brasil entre 2016 e o fim de 2018. Vice-presidente por seis anos, ele assumiu a chefia do poder Executivo federal após o impeachment de Dilma Rousseff (PT).O ex-presidente, de 81 anos, é casado com Marcela, de 38, desde 2003. Ao programa de Amaury Júnior, na "RedeTV!", o emedebista contou ter conhecido a moça em uma de suas campanhas a deputado federal. Segundo Marcela, Temer não a paquerou – coube a ela, inclusive, mandar um e-mail responsável por aproximá-los.Após algum tempo sumido dos holofotes, Temer voltou à cena política no ano passado. Ele foi convidado por Jair Bolsonaro (PL) para ajudar a apartar a crise instalada em setembro , causada por um discurso inflamado do presidente, que chegou a incitar guerra contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e atacou o ministro Alexandre de Moraes