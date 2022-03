Ciro diz que política da Petrobras quer transformá-la 'em odiada pelo povo'

Pré-candidato vem criticando nos últimos dias o Preço de Paridade de Importação (PPI), praticado pela Petrobras desde 2016 (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Ciro Gomes, pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PDT, atacou novamente o governo Bolsonaro pelo preço dos combustíveis. A política de preços será tema de live nesta terça-feira (15/3) no YouTube, a partir das 19h30.





"Bolsonaro é, sim, culpado pelos preços dos combustíveis. E a vinculação dos combustíveis brasileiros ao dólar tem como principal finalidade transformar a Petrobras em uma empresa odiada pelo povo e levar dinheiro para o bolso de barões e acionistas interessados na sua privatização", disse Ciro, no Twitter.

O pré-candidato vem criticando nos últimos dias o Preço de Paridade de Importação (PPI), praticado pela Petrobras desde 2016. A política consiste em atrelar os preços internos de combustíveis ao mercado internacional.

Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço do barril de petróleo disparou, beirando os US$ 130 e levando a um aumento nas bombas brasileiras na sexta (10/3).