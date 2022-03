Justiça absolve homem apontado como responsável pela morte de ex-vereador

Nilson Pereira de Toledo foi morto em frente à prefeitura de Estiva em 2017 (foto: Arquivo Pessoal) O empresário Jenivaldo Patrício do Nascimento, suspeito de matar o ex-vereador de Borda da Mata (Sul de Minas), Nilson Pereira de Toledo, foi absolvido da acusação. Segundo o advogado de defesa, Valdomiro Vieira, a decisão se deu por falta de provas contra o réu.



O Júri Popular aconteceu após quase 5 anos, na última sexta-feira (11/3), no Fórum de Pouso Alegre. A decisão foi proferida após 10 horas de julgamento. O conselho de Sentença é formado por 7 pessoas.

“Eu aleguei várias teses e foi absolvido por negativa de autoria. Não há provas que foi ele mesmo. A partir de 2008, com a mudança da Lei, não se pode saber exatamente o placar, para preservar o sigilo das votações; quando deu 4 votos a favor da defesa, não se contou mais”, explicou o advogado.

O resultado gerou uma grande repercussão em Borda da Mata, porque a maioria da população esperava uma condenação do réu. A Promotoria deve recorrer da decisão. Entramos em contato com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), mas ainda não obtivemos retorno.

Relembre o crime

O crime aconteceu no Centro da cidade de Estiva, também no Sul de MG, em frente ao “Bar do Zé Maria”, no dia 9 de junho de 2017. Por volta das 10h daquele dia, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Borda da Mata, que também foi candidato a prefeito no município, Nilson Pereira de Toledo, conhecido como Nilsinho, de 59 anos, foi morto com dois disparos de arma de fogo calibre 38.



O suspeito, Jenivaldo Patrício do Nascimento, à época estava com 39 anos. O crime teria tido motivação passional, uma vez que o empresário teria descoberto um relacionamento da vítima com sua esposa.

Nilsinho Toledo tinha ido até a cidade levar um amigo de Borda da Mata para uma reunião na prefeitura. A vítima foi executada a tiros em frente à prefeitura. O autor do crime teria seguido Nilsinho de Borda da mata até Estiva.

Segundo informações da polícia, a vítima já tinha registrado dois boletins de ocorrência de ameaças que vinha sofrendo. Mas não foi informado se essas ameaças partiram do suspeito preso.

Sobre Nilsinho

Nilson Pereira de Toledo Filho era filiado ao PMN. Em 2016, na eleição para prefeito de Borda da Mata, ele teve quase 3 mil votos, ficando em segundo lugar na disputa que reuniu outros quatro candidatos. Nilsinho também já foi vereador e presidente da Câmara Municipal da cidade.

Segundo amigos, Nilsinho trabalhava com vendas de carros e cuidava de uma fazenda. Ele era solteiro. Mas já foi casado e tem filhos.