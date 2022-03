Ex-MDB, Requião vai se filiar ao PT e quer disputar governo do Paraná

Roberto Requião vai apoiar a campanha de Lula ao Palácio do Planalto (foto: AFP / Heuler Andrey)

Agora é oficial! Deixo claro para onde vou e porque vou. pic.twitter.com/zx34DvbM7K %u2014 Roberto Requião (@requiaooficial) March 13, 2022

Saída após derrota pelo comando do diretório

Sem partido desde agosto de 2021, quando deixou o MDB, o ex-governador do Paraná Roberto Requião anunciou neste domingo (13/3) que vai se filiar ao PT. Ele garantiu, ainda, a pré-candidatura ao poder Executivo de seu estado.Segundo Requião, a federação partidária com legendas de centro-esquerda e esquerda liderada pelos petistas, é o melhor caminho para derrotar Jair Bolsonaro (PL). O grupo ainda não está oficialmente formado, mas as tratativas têm, ainda, representantes de PSB, PCdoB e PV."Estou entrando no Partido dos Trabalhadores. Tenho fé e acredito firmemente que Lula, com programa bem definido e factível, sem porralouquismos e extremismos, mas sem a covardia de uma aliança com o capital financeiro, defendendo o Brasil, terá sucesso na campanha presidencial. É por aí que vamos mudar o país", disse, em vídeo publicado no Twitter.O político paranaense afirmou que o Brasil atingiu o "limite"."A Petrobras está sendo utilizada para tirar dinheiro dos brasileiros e dar a acionistas internacionais. Isso não é mais tolerável. No Paraná, temos tarifas rigorosamente absurdas de água e energia - e o pedágio vai voltar com preços incríveis em mais 15 praças", afirmou.Requião deixou o MDB após perder, para o deputado estadual Anibelli Neto, a disputa pela presidência estadual do partido . Neto é próximo ao governador Ratinho Júnior (PSD), rival do mais novo petista.À época, Requião disse temer alinhamento dos emedebistas paranaenses a Bolsonaro.