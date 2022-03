Ex-presidente FHC terá de passar por cirurgia, diz hospital

Ex-presidente deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein sexta-feira (11/3) (foto: Wilson Dias / Agência Brasil)



O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de 90 anos, terá de ser submetido a uma cirurgia em razão da fratura que sofreu no colo do fêmur, segundo boletim médico divulgado hoje (12) pelo Hospital Israelita Albert Einstein. FHC deu entrada ontem (12) no hospital e permanece internado.











“O presidente Fernando Henrique Cardoso deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein ontem (11/3) em razão de uma fratura de colo de fêmur, e passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias”, diz o texto do boletim médico divulgado.





FHC foi presidente da República por dois mandatos, de 1994 a 2002, senador constituinte, ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda. Atualmente, é presidente do Instituto Fernando Henrique Cardoso (IFHC) e presidente de honra do PSDB.