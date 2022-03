Após acidente doméstico, Fernando Henrique Cardoso é internado

FHC tem 90anos (foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi internado nessa sexta-feira (11/3) após um acidente doméstico.Aos 90 anos de idade, o cacique do PSDB fraturou o fêmur e foi levado para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.A notícia se espalhou após postagem no perfil oficial do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Twitter: “Desejamos rápida recuperação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, internado hoje em função de uma fratura no fêmur. Receba o abraço dos tucanos de todo o Brasil, @FHC”.