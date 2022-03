PBH envia à Câmara reajuste de 11,77% para servidores da Saúde e Guarda

PBH apresentou projeto de reajuste salarial de 11,77% para servidores (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte enviou à Câmara Municipal nesta sexta-feira (11) os demais projetos de lei que propõem o aumento salarial de 11,77% e outras incorporações e gratificações aos servidores da Saúde e da Guarda Civil Municipal. Nessa quinta (10), o município enviou ao Legislativo outros cinco projetos para apreciação dos vereadores.

No primeiro lote de envio, foram encaminhadas as propostas de reajuste salarial e avanços para as carreiras da Fiscalização Integrada, da Vigilância Sanitária, dos Agente de Combate à Endemias/Agentes Comunitários de Saúde, da Arquitetura e da Engenharia e dos servidores da área Jurídica. Todas essas carreiras enviaram o termo de aceite em tempo hábil, facilitando o encaminhamento dos projetos para apreciação da casa.

Para os profissionais da saúde, o município anunciou que reajustará não só o vencimento-base, como também todos os abonos, gratificações e adicionais dos profissionais da saúde. Os projetos também contemplam reestruturação da carreira com melhoria para os agentes e técnicos de saúde, aumento de 238% do adicional de insalubridade e revisão dos valores dos plantões extras.



Em relação à Guarda Municipal, a partir de outubro, os agentes terão incorporados 20% da GDI + 87,5% do adicional de risco. Também foi revisada a legislação para consideração do adicional de risco no gozo das férias-prêmio. O ganho remuneratório médio da categoria varia entre 7,87% e 15,54% mais o ganho do aumento da indenização de uniforme. Ainda de acordo com o executivo, o aumento médio na remuneração para a categoria é de 89,57% no comparativo entre dezembro de 2016 e dezembro de 2022.

Outros projetos serão encaminhados à Câmara

Na próxima semana, a PBH encaminhará os demais projetos que já tiveram aprovação pela assembleia dos servidores (Administração Geral, Cultura, Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Tributação, Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e Superintendência de Limpeza Urbana (SLU).

Os servidores nas carreiras dos Advogados Autárquicos e da Educação ainda não responderam se concordam com a proposta apresentada. Por isso ainda não há perspectivas de encaminhamento do projeto de lei para a Câmara.

Com informações da Prefeitura de BH