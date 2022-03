Governo de Minas pagará servidores que têm direito à ajuda de custo

Servidores podem conferir o valor a ser recebido por meio do contracheque, disponibilizado no MG App e no Portal do Servidor com o nome de "Folha extra" (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O governo de Minas pagará, na próxima segunda-feira (14/3), aos servidores que têm direito à ajuda de custo, os valores referentes ao reajuste do benefício estabelecido pela Resolução Conjunta Cofin/Seplag 01/2022.

O pagamento da diferença é referente ao mês de fevereiro. Os servidores podem conferir o valor a ser recebido por meio do contracheque, disponibilizado no MG App e no Portal do Servidor com o nome de "Folha extra".

A ajuda de custo é paga todos os meses conforme os dias efetivamente trabalhados, de acordo com as regras vigentes no Decreto 48.113/2020 e de acordo com valores definidos pelo Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin).

Conforme o estado, os valores da ajuda de custo geral passam de R$ 47 para R$ 50 e podem chegar a R$ 75 para a ajuda de custo específica, com a adesão ao plano de metas acordado com cada órgão e entidade.

Para o mês de fevereiro, todos os servidores que fazem jus a ajuda de custo receberão o valor mínimo de R$ 75. A manutenção deste valor a partir de março dependerá da adesão ou não ao plano de metas pelos órgãos.