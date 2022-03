Ciro Gomes, do PDT, cancela agendas em Minas Gerais

Nesta sexta-feira (11), Ciro iria a Montes Claros, no Norte de Minas. (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) presidenciável Ciro Gomes (PDT) cancelou, por problemas pessoais, as agendas que teria em Minas Gerais a partir desta quinta-feira (10/3). Ele era aguardado no evento de lançamento da pré-candidatura de Miguel Corrêa ao governo do estado, mas desmarcou por um problema pessoal.





Nesta sexta-feira (11), Ciro iria a Montes Claros, no Norte de Minas. Estava prevista, também, passagem por Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.





Ciro passaria, ainda, por Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, no sábado (12).









Durante o lançamento da pré-candidatura de Corrêa, o deputado federal Mário Heringer, presidente estadual trabalhista, afirmou que há a ideia de Ciro vir a Minas Gerais a cada trinta dias, aproximadamente.





A mais recente pesquisa sobre a contenda presidencial aponta que, em Minas, Ciro está na quarta colocação, com 3,8%. O levantamento foi feito em fevereiro pelo Instituto F5 Atualiza Dados, a pedido do Estado de Minas.





Na liderança, está Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 36,1%. Jair Bolsonaro (PL) somou 27,7%; Sergio Moro, do Podemos, 7,2%>