Justiça absolve Aécio Neves de acusação de receber propina milionária

Aécio Neves é absolvido por justiça paulista (foto: Câmara dos Deputados )

A Justiça em São Paulo absolveu, nesta quinta-feira (10/3), o deputado federal Aécio Neves da denúncia da Procuradoria-Geral da República pelo suposto recebimento de R$ 2 milhões de propina da J&F. A absolvição foi assinada pelo juiz Ali Mazloum, da 7ª Vara Criminal.

Conforme o magistrado, a denúncia "não existiu no mundo fenomênico. Está provada a inexistência de crime de corrupção passiva narrado".

Com a decisão também estão absolvidos a irmã do político mineiro, Andrea Neves, o ex-assessor parlamentar Mendherson Souza Lima e o primo do deputado, Frederico Pacheco de Medeiros.

A denúncia foi apresentada há quase cinco anos. Na época, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teve acesso a uma gravação em que Aécio Neves pedia R$ 2 milhões a Joesley Batista, sócio da J&F.