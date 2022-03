PSTU anuncia Vera como pré-candidata à Presidência

Vera Lucia será o nome do PSTU para as eleições 2022 (foto: PSTU/Divulgação) O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) anunciou que, no próximo dia 19, a legenda vai lançar a pré-candidatura à Presidência da República da socióloga Vera Lucia Pereira Da Silva Salgado, de 55 anos.

De acordo com o PSTU, Vera vai representar o Polo Socialista Revolucionário, espaço político que vem sendo construído desde outubro do ano passado pelo PSTU e outras correntes políticas, incluindo também o PSOL.





“A minha pré-candidatura foi apresentada pelo PSTU, mas queremos que seja do conjunto do Polo Socialista Revolucionário, que reúne organizações que avaliam que é necessário apresentar uma alternativa socialista e revolucionária para o país. Um projeto socialista e da classe trabalhadora, e não um projeto capitalista de conciliação com empresários e banqueiros”, disse Vera.





Vera foi candidata à Presidência na eleição de 2018, obtendo 55.762 votos, ou 0,05% dos votos válidos.





De acordo com ela, a tarefa mais urgente no Brasil é retirar o poder do presidente Jair Bolsonaro, "responsável pelas mais 650 mil vidas perdidas em nosso país para a COVID”.





“Bolsonaro aprofundou a crise econômica existente no país e acelerou todas as mazelas que já afligiam a vida dos trabalhadores e do povo pobre: a fome, o desemprego, os baixos salários, a destruição do meio ambiente, as opressões, a carestia e a rapina, desmantelamento e entrega do país aos oligopólios e super-ricos internacionais e seus sócios nacionais”, afirmou.





Ainda segundo a socióloga, para mudar de verdade o país e a vida do povo “é necessário adotar medidas profundas e se apoiar em ampla mobilização social, que irão se enfrentar com os super-ricos, latifundiários, banqueiros e grandes empresários, que ficam com a riqueza produzida pelos trabalhadores”.