Bolsonaro: 'Mulheres estão praticamente integradas à sociedade'

Presidente Jair Bolsonaro tem no eleitorado feminino grande rejeição, de acordo pesquisas eleitorais (foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou o Dia Internacional da Mulher, nesta terça-feira (8/3), para, em cerimônia no Palácio do Planalto, fazer uma homenagem ao público feminino, parcela do eleitorado na qual enfrenta grande rejeição, segundo as pesquisas eleitorais.Bolsonaro fez referência à Bíblia, se referindo à teoria criacionista, segundo a qual a mulher foi ''criada’' da costela de Adão. "E que continuem (as mulheres), cada vez mais, participando conosco (homens)”, disse o presidente em seu discurso.Ele destacou ainda que “hoje em dia, as mulheres estão praticamente integradas à sociedade”. Bolsonaro ressaltou o papel da mulher na família, tendo em vista o modelo conservador atribuído aos laços familiares e afetivos.().

'Presidente mais cor de rosa da história'

Levantamento PoderData, divulgado em fevereiro, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de voto entre as mulheres, o dobro de Bolsonaro, que aparece com 22% da preferência do eleitorado feminino.

Antes da fala do presidente, discursou a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que lembrou a frase da ministra Damares Alves, que afirmou ser Bolsonaro “o presidente mais cor de rosa da história”, arrancando gargalhadas da plateia.



Michelle agradeceu ao presidente também pela “ajuda’’ que ele deu às mulheres em seu governo.



Destacou ainda o papel dela de dona de casa, mulher e voluntária no governo do marido, na condição de primeira-dama.

Palestra só de homens

O evento “Ciclo Brasil de Ideias Mulher”, previsto para acontecer nesta quinta-feira (10/3), em São Paulo, com a participação de Bolsonaro, só contará com palestrantes homens entre os convidados para debater a participação feminina na política. O lugar das mulheres ficou limitado à plateia.



Além de Bolsonaro, confirmaram presença os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e da Economia, Paulo Guedes; o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; e o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia.



O ciclo é organizado pelo grupo Voto. O mesmo grupo que organizou almoços e jantares para Bolsonaro, seu filho 03, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e ministros do governo, entre outros ligados ao Planalto.





