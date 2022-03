'Mamãe Falei' desiste de se candidatar ao governo de SP

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) tentou justificar falas, mas pode perder o mandato após áudios vazados (foto: Redes sociais/reprodução)





O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), mais conhecido como “Mamãe Falei”, usou as redes sociais para anunciar que retirou a pré-candidatura ao governo de São Paulo. A decisão foi tomada após a repercussão negativa de um áudio onde o deputado afirma que as mulheres na Ucrânia “são fáceis porque são pobres”. “Não tenho compromisso com o erro, por isso entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar minha pré-candidatura ao governo de São Paulo”, disse em nota.





Arthur ainda afirmou que a retirada da pré-candidatura foi uma forma de preservar o movimento da ‘terceira via’. “Faço isso por entender que neste momento delicado da política nacional é necessário preservar o árduo trabalho de todos aqueles que se dedicaram na construção de uma terceira via. O projeto não merece que minhas lamentáveis falas sejam utilizadas para atacá-lo.” Apesar do pedido de desculpa, Arthur do Val (Podemos-SP) será alvo de processo de cassação do mandato.





Três deputados estaduais em São Paulo do Partido dos Trabalhadores e uma deputada do Psol entraram com pedido no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo contra o parlamentar Arthur do Val por quebra de decoro parlamentar devido aos áudios divulgados sexta-feira, gravados pelo deputado, que é membro do MBL. O partido do deputado, assim como a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), também se pronunciaram.





A Assembleia Legislativa de São Paulo emitiu nota de repúdio aos comentários do deputado do Podemos. “A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo repudia com veemência a fala do deputado Arthur do Val. O presidente, deputado Carlão Pignatari, afirma que a atitude é inaceitável e que será tratada com rigor e seriedade pelas esferas de investigação do Parlamento.”





Ontem cedo, a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, pediu a cassação do deputado em nota de repúdio às declarações de Do Val publicada no Twitter. "Nojento. Baixo. Sujo. São horripilantes as palavras de @arthurmoledoval", escreveu a ministra. E continuou: “Não ficará sem resposta! Este comportamento não é compatível com o de um representante do povo. Pediremos sua cassação imediata!”





A Procuradoria Especial da Mulher e a Bancada Feminina do Senado publicaram nota de repúdio com relação às declarações do deputado estadual Mamãe Falei. “São repugnantes, asquerosas e uma das maiores indignidades que já vimos. Agridem as mulheres, envergonham o Brasil, enxovalham a política. Pior, foram feitas em um contexto de guerra e dor.”





“Empolgação”





Horas antes, o deputado disse que as falas se deram em um momento de empolgação. “Foi errado o que eu falei, não é isso o que eu penso, o que eu falei foi um erro num momento de empolgação, e pronto”, disse em entrevista coletiva no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao chegar da Ucrânia. A enfermeira Giulia Blagitz, de 25 anos, então namorada do deputado, decidiu terminar o relacionamento com Arthur após o áudio vazado. “Em respeito a todos os meus seguidores que também seguiam o Arthur, gostaria de deixar claro que seguiremos caminhos distintos”, disse ela pelas redes sociais.





Após vazamento de áudio em que faz comentários machistas ao se referir às mulheres da Ucrânia, o deputado Mamãe Falei afirmou ontem que as falas se deram em um momento de empolgação. O parlamentar paulista estava em território ucraniano desde o início desta semana para, segundo ele, mostrar e esclarecer ao Brasil sobre informações falsas sobre a invasão da Rússia ao país vizinho, que desencadeou uma guerra.





No áudio vazado, o parlamentar afirma, entre outras coisas, que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”. Em outros pontos do áudio, Mamãe Falei diz: “Eu contei: são 12 policiais deusas. Mas deusas que você casa e faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô mal. Eu não tenho nem palavras para expressar”. Ele segue: “Quatro dessas eram minas que você, mano, nem sei te dizer, se ela cagar você limpa o c... dela com a língua (...) Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui”.





“Foi errado o que eu falei, não é isso o que eu penso, o que eu falei foi um erro num momento de empolgação, e pronto. Pelo amor de Deus, gente, a impressão que está passando aqui é que eu cheguei lá, tinha um monte de gente, e falei 'quem quer vir comigo aqui, que vou comprar alguma coisa'. Pelo amor de Deus, não é isso, nem poderia fazer. Inclusive, nos áudios eu falo ali, ainda com um modo jocoso, um modo informal, não tive tempo de fazer absolutamente nada, não tive tempo para tomar banho, gente, estou há três dias sem tomar banho, estou chegando mal aqui. Fui para fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz, e a impressão que passou é que fui fazer outra coisa", disse em entrevista coletiva no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao chegar da Ucrânia.