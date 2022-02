No Guarujá, Bolsonaro anda de lancha e tira fotos com apoiadores na praia

(foto: Reprodução / Redes Sociais)

Guarujá/SP. Enquanto isso o Ex presidiário, líder das pesquisas está entocado! pic.twitter.com/2TJ3zn5kUD %u2014 Tenente Mosart Aragão (@AragaoMosart) February 27, 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou o feriado de Carnaval e desembarcou ontem no Guarujá, em São Paulo. Nestedomingo (27/02), em meio à aglomeração, o chefe do Executivo postou nas redes sociais um vídeo onde aparece cumprimentando e tirando fotos com apoiadores na praia.Ontem, em vídeo postado por um assessor, Bolsonaro visitou Praia Grande e subiu em uma lancha para conversar com bolsonaristas.Na noite de sábado, o presidente ainda foi a uma pizzaria no Guarujá, onde também parou para cumprimentar apoiadores. A previsão é que Bolsonaro retorne para Brasília na quarta-feira (27).