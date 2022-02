Em conversa com apoiadores, Bolsonaro ignora invasão russa à Ucrânia

Presidente Jair Bolsonaro com apoiadores (foto: Isac Nóbrega /PR) Apesar do andamento da invasão russa à Ucrânia desde a madrugada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não se posicionou sobre o assunto. Nesta quinta-feira (24/2), o chefe do Executivo ignorou a crise mundial e seguiu com publicações costumeiras.





Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro também evitou o assunto, mas fez críticas ao MST, comentou sobre o placar do jogo do Palmeiras e, sobre a Argentina, disse que devemos "aprender com o erro dos outros", em resposta a um homem argentino que reclamou do preço dos alimentos.





Depois, Bolsonaro desembarcou em São José do Rio Preto, em São Paulo, onde participou da cerimônia de inauguração da travessia urbana local. Minutos antes, sem máscara e em meio a aglomeração, cumprimentou apoiadores com apertos de mãos e desfilou em carro aberto acompanhado por uma motociata.





O ex-presidente Lula repudiou, na manhã desta quinta-feira (24/2), o ataque russo contra a Ucrânia e defendeu que a discussão deveria ter ocorrido em "uma mesa de negociação".





Já o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, declarou, que o Brasil não está de acordo com a invasão da Ucrânia pela Rússia. "O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade", apontou.