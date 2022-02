Bolsonaro se diz 'totalmente empenhado' em proteger brasileiros na Ucrânia

Presidente, Jair Bolsonaro (foto: Anderson Riedel/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou por meio das redes sociais nesta quinta-feira (24/2) que está "totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia". O chefe do Executivo, no entanto, ainda não se pronunciou diretamente a respeito da invasão russa no país.





"Estou totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia. Nossa Embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente", relatou.









"Solicita-se aos cidadãos brasileiros em território ucraniano, em particular aos que se encontrem no leste do país e em outras regiões em conflito, que mantenham contato diário com o governo brasileiro por meio de nossa Embaixada. Caso necessitem de auxílio para deixar a Ucrânia, devem seguir as orientações do serviço consular da Embaixada e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev assim que as condições de segurança o permitam. Disponibilizamos, ainda, para casos de emergência consular de brasileiros na Ucrânia e seus familiares, o número de telefone de plantão consular +55 61 98260-0610. Atenderemos todas as demandas com total empenho e prioridade", escreveu.

















Mais cedo, Bolsonaro desembarcou em São José do Rio Preto, em São Paulo, onde participou da cerimônia de inauguração da travessia urbana local. Minutos antes, sem máscara e em meio a aglomeração, cumprimentou apoiadores com apertos de mãos e desfilou em carro aberto acompanhado por uma motociata.