Exaltado, Bolsonaro fala sobre Lula a empresários: querem o comunismo?

Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Anderson Riedel/PR)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (19/2), durante palestra a empresários. Exaltado, comentou trechos do que seria o “programa de governo” do petista e, aos gritos, enquadrou a plateia: ''Acham melhor o comunismo? O socialismo? É isso que vocês querem?".

As declarações de Bolsonaro foram feitas durante palestra no BTG, banco de investimento brasileiro especializado em capital de investimento e capital de risco.





“Todos nós temos limites. Aqui no Brasil, um, dois ou três acham que não têm limites. Ficam brincando de nos controlar. De desrespeitar nossa Constituição. Brincam de ferir nossa liberdade de expressão… querem colocar um freio na nossa liberdade de discutir eleições pelas mídias sociais. Onde vamos chegar?”, disse Bolsonaro, aos gritos.





Bolsonaro afirmou que o futuro do Brasil está nas mãos dos brasileiros. “O nosso futuro depende de escolhas. Se eu vier a ser candidato, vocês já sabem como vai ser. Agora, do outro lado? Vai trazer uma turma que já ficou por meses presa. Vai voltar no governo para quê? Vão pensar: ‘Já que estou aqui é porque gostaram do que eu fiz’. O que está em jogo é nossa liberdade. O futuro do nosso Brasil”, continuou o presidente.





“Dá para imaginar três anos sem corrupção? Isso não representa nada para a classe pensante? Ou acham melhor o comunismo? O socialismo? É isso que vocês querem? Desculpa o desabafo ai”, concluiu.