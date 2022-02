Anastasia visita Kalil; candidatura do prefeito ao governo de MG é citada

Ministro do TCU, Antonio Anastasia, e o senador federal, Alexandre Silveira, ofereceram apoio à capital mineira (foto: Juarez Rodrigues/EM/ D.A Press) O recém-empossado ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o ex-senador Antonio Anastasia, se reuniu, na manhã desta segunda-feira (21/02), com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), e com o senador Alexandre Silveira (PSD-MG), que o substituiu no Senado Federal.





O objetivo da visita institucional foi colocar o TCU e o Senado à disposição da capital mineira. No entanto, alguns assuntos, como a candidatura de Kalil ao governo de Minas nas eleições deste ano , foram abordados brevemente, sem compromisso e oficialização.









“Naturalmente, como presidente do partido de Alexandre Kalil, secretário nacional do PSD, fiz alguns comentários pontuais sobre a candidatura. Até porque Kalil está completamente dedicado à gestão da Prefeitura de Belo Horizonte, por isso, é uma decisão dele, independentemente do nosso desejo”, afirmou Silveira.

O senador também comentou a possibilidade de se reeleger. “O PSD, com dois senadores da República em Minas, é o maior partido do estado, com dez deputados totais, sete estaduais e três federais. Portanto, assim como estamos trabalhando para ter um candidato a governador, há também a possibilidade de que eu seja candidato à reeleição”, disse.

Anastasia no TCU









Anastasia já esteve no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e ainda deve ir a outros órgãos, como o próprio governo de Minas.