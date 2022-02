Após encontro com Bolsonaro, Putin se solidariza com vítimas em Petrópolis

Bolsonaro e Putin após encontro em Moscou, na Rússia (foto: Reprodução/YouTube TV Brasil)

Após encontro na manhã desta quarta-feira (16/02) com Jair Bolsonaro (PL), Vladimir Putin, presidente da Rússia, solidarizou-se com as vítimas do temporal na cidade de Petrópolis , na Região Serrana do Rio de Janeiro. Nessa terça-feira (15), o município do Rio foi desolado com fortes chuvas, que também geraram soterramentos em diversos pontos.