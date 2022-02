Petrópolis já soma 44 mortos após temporal

Equipes de resgate e voluntários transportam corpo resgatado em área de deslizamento de terra (foto: Carl de Souza/AFP)



Pelo menos 44 pessoas morreram devido à chuva que castigou Petrópolis, na região serrana fluminense, ontem (15). Vinte e uma pessoas foram socorridas com vida, segundo a Defesa Civil Estadual. Os bombeiros seguem nos trabalhos de busca por desaparecidos, uma vez que vários deslizamentos de terra e alagamentos foram registrados no município.









Estabelecida também no PRPTC, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros fará contato com famílias que buscam informações sobre desaparecidos.





Já o Ministério Público enviou grupos de promotores para ajudar na tarefa de identificação de corpos e auxiliar pessoas que tenham perdido seus documentos. O núcleo de busca de desaparecidos também atuará no município.









A sede do MPRJ em Petrópolis foi alagada durante o temporal, mas uma equipe de manutenção já foi enviada ao local.





Crimes







Mesmo com toda a destruição pela chuva e alagamento, os moradores de Petrópolis estão sendo vítimas de arrastão



A Delegacia de Polícia de Itaipava (106ª DP) ficará responsável por investigar e registrar ocorrências de possíveis crimes ocorridos na cidade durante esse período de emergência.









Uma equipe da Delegacia do Consumidor fiscalizará eventual supervalorização de preços em estabelecimentos comerciais da região, que possam se aproveitar da tragédia para subir os valores de produtos básicos.





Doações



Ver galeria . 16 Fotos Equipes de resgate procuram sobreviventes em meio à lama e escombros de um deslizamento de terra em Petrópolis (RJ). Temporal em 15 de fevereiro arrasou a cidade, deixando mortos e desaparecidos (foto: Carl de Souza/AFP ) O secretário estadual de Defesa Civil do Rio de Janeiro, Leandro Monteiro, disse que o município está enfrentando problemas de falta de água e de luz, além de dificuldades com sinais de celulares, devido aos estragos provocados pela chuva de ontem.





A Águas do Imperador, concessionária responsável pela distribuição de água na cidade, disse que 19 bairros estão com o abastecimento comprometido. Entre as causas para o problema estão a falta de energia elétrica que impede o funcionamento de bombas e o rompimento de encanamentos.









Homem observa área de desastre em Petrópolis (foto: Carl de Souza/AFP)

A concessionária informou que equipes estão trabalhando para tentar restabelecer o sistema o mais rápido possível, mas ainda não há previsão para conclusão dos reparos.





Monteiro pediu que as pessoas façam doações de água mineral aos quartéis dos bombeiros, para que possam ser entregues à cidade.





Há ainda vários pontos que estão recebendo donativos, como a Câmara Municipal de Petrópolis, que está aceitando alimentos não perecíveis, água, roupas limpas para todas as idades, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupas íntimas e roupa de cama, entre outros.





Na cidade do Rio de Janeiro, o MPRJ está recebendo doações em sua sede, na Avenida Marechal Câmara, 370, no centro.