Câmara de BH anula 1.433 leis sem efeito prático ou ultrapassadas; entenda

Câmara Municipal de Belo Horizonte (foto: Divulgação/CMBH)

O Projeto de Lei 947/20, propõe a revogação de leis inconstitucionais em desuso de caráter temporário ou que já tenham cumprido sua função, além de exclusão de leis sem efeito concreto e com efeito concreto.



A proposta foi aprovada em plenário por 35 votos. O único vereador que votou contra o projeto foi Pedro Patrus (PT).

Do total de leis, 76 foram declaradas incontitucionais, 78 estavam em desuso e 409 tinham caráter temporário. Outras 589 esgotaram sua eficácia em face do objeto, 273 não tiveram efeito concreto e oito tiveram efeito concreto.

Entre aquelas declaradas inconstitucionais, a Lei 6.498/1993 previa o incentivo fiscal para o apoio à realização de projetos culturais, a ser concedido a contribuintes pessoas físicas e jurídicas. Já a Lei 6.725/1994, por exemplo, que regulamentava o serviço funerário da capital, também entrou em dissonância com a Lei Orgânica.

Outra lei que não estava de acordo com a Constituição foi a Lei 8.135/2000, que estabelecia a obrigação do uso do colete para fiscais de trânsito. Já a Lei 9071/2005, que dispunha sobre o uso de semáforos de 0h às 5h, também foi declarada inconstitucional.

Uma das leis revogadas mais antigas é a Lei 330, de 30 de março de 1953, sancionada pelo prefeito da época, Américo Renê Giannetti. Ela premitia que o chefe do município transferisse os contratos de concessão da telefonia nacional para a Companhia Telefônica de Minas Gerais.

Já a Lei 430, sancionada pelo prefeito Sebastião de Brito, em 1954, que autorizava o município a criar e instalar o Serviço Municipal de Câncer, anexo ao Hospital Municipal, foi apontada como sem efeito concreto pela atual bancada da Câmara.

Justificativas

De acordo com o relator do projeto, o vereador Irlan Melo (PSD), não fazia sentido as leis permanecerem na constituição municipal: “uma vez que estas (leis) não produzem mais efeitos jurídicos, não existem motivos a justificar a sua manutenção no rol de leis municipais, sendo a melhor providência sua revogação sumária de forma a dar maior clareza ao ordenamento jurídico, na medida que, quando necessária a consulta, os interessados terão a certeza de trabalhar apenas com leis em vigor e efetivas”.

Por sua vez, a parlamentar Marcela Trópia (Novo) vê como positivo o fato de as leis serem simplificadas: "A proposta é ter um estoque de leis mais razoável, mais simples de ser compreendido pelo cidadão, pelos empreendedores. Estou muito feliz e posso adiantar que vem mais coisa por aí. A médio e longo prazo a gente espera ter uma cidade mais livre para se empreender e bem diferente do que a gente tem visto hoje”.

Tramitação

Agora, a matéria volta a tramitar na Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) e depois volta ao plenário para ser votada em definitivo pelos vereadores. Caso aprovado, o texto irá para sanção do prefeito Alexandre Kalil (PSD).