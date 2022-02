Bolsonaro: governo fez 27 intervenções na transposição do São Francisco

Bolsonaro defende obras no São Francisco (foto: Reprodução/Youtube)

Em live, Bolsonaro disse que, para a água do Rio São Francisco chegar nas cidades, ele conduziu 27 intervenções nas obras de transposição. A afirmativa foi feita para minimizar a discussão de que somente 5% do trabalho foi feito durante o governo dele.

Dias atrás, o ex-presidente Lula (PT) lembrou que foi ele quem começou as obras. Portanto, 95% da transposição seria legado do PT. Segundo o atual presidente, é "absolutamente impossível que eles tenham cuidado de 5%". "Era um projeto em que a prioridade era entregar propaganda, não obras verdadeiras", declarou o presidente.

Durante a live, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou que os trechos parados foram feitos na atual gestão. "Tudo isso feito no seu governo. A partir de março, a água sai do Cabrobró (PE) e vai para o Ceará", disse.

Bolsonaro chamou o lembrete de Lula de "cobrança da paternalidade" e o ministro Rogério Marinho aproveitou para atacar o ex-presidente sobre essa questão. "Primeiro a obra pública não tem dono. Acho que essa confusão entre público e privado foi o que gerou uma série de confusão na gestão dele [Lula]. Respeitar o contribuinte brasileiro, a gente sabe que o Brasil sempre foi um cemitério de obras abandonadas", concluiu.