Bolsonaro sobre agenda às sextas: 'atualizo algumas mídias sociais'

'Tiro o atraso e atualizo as redes sociais', disse Bolsonaro sobre agenda às sextas-feiras (foto: Carolina Antunes/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, em conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio do Alvorada, em Brasília, que, durante as sextas-feiras, os compromissos são mais enxutos e, por isso, aproveita o tempo para se dedicar às redes sociais.

"Eu tiro o atraso do serviço e atualizo algumas mídias sociais. Amanhã eu tomo café com alguém aqui, talvez vá almoçar em algum lugar. E fico aí. Aí é quase uma prisão domiciliar. Mas a gente está servindo à Pátria", disse o presidente.

Sem citar nomes, Bolsonaro aproveitou para criticar adversários políticos.

"Como estaria o Brasil se aquele outro cara fosse o presidente? Você pode ver... Os estados, as políticas adotadas, imagina um desses governadores presidente. O Brasil estaria arrebentado. A Economia...", disparou.