Mais de 70% das cidades brasileiras ainda não começaram aulas presenciais

As atividades escolares presenciais em 2022 não começaram em 72,6% das cidades brasileiras. É o que aponta pesquisa divulgada nesta sexta-feira (4/2) pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). Apesar disso, 88,8% das prefeituras já estipularam data para o início das aulas. Em Belo Horizonte, por exemplo, a despeito dos protestos de pais e alunos pela retomada imediata, o poder Executivo agendou a reabertura das escolas municipais para 14 de fevereiro.

Fachada da Escola Municipal Professor Lourenço de Oliveira, no Bairro Santa Tereza (BH)

A vacinação antiCOVID-19 em crianças de 5 a 11 anos começou em 95,5% das 1.827 cidades participantes do levantamento. Apesar do avanço na imunização, apenas 21,3% dos prefeitos decidiram condicionar a apresentação do passaporte vacinal à entrada em sala.