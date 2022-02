Presidente do Psol estuda formação de federação partidária e chama Marina

Juliano Medeiros é um dos idealizadores da federação partidária com a Rede (foto: Reprodução)

O presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, afirmou, na noite desta quarta-feira (2/2), que sua legenda poderá formar uma federação partidária com a Rede Sustentabilidade. Ele se reuniu com a ex-ministra Marina Silva para formalizar a aliança que já será válida para as eleições deste ano.