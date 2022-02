Ciro Gomes diz que Moro 'é a Ômicron de Bolsonaro'

Ciro Gomes diz que Moro é a "variante da covid de Bolsonaro" (foto: Twitter/Reprodução - Podemos/Reprodução)

O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) voltou a criticar o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) nesta terça-feira (1°/2). Segundo o pedetista, seu adversário nas eleições presidenciais é uma "variante da COVID" do presidente Jair Bolsonaro (PL). O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) voltou a criticar o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) nesta terça-feira (1°/2). Segundo o pedetista, seu adversário nas eleições presidenciais é uma "variante da COVID" do presidente Jair Bolsonaro (PL).





Em entrevista à Rádio Máxima FM, Ciro afastou a ideia de unir sua candidatura a outros representantes da terceira via e aproveitou para criticar seus oponentes políticos.





"Inventaram esse negócio de 3ª via. Como assim 3ª via? Essa gente que está se apresentando como 3ª via é tudo viúva do Bolsonaro. Eles fazem de conta que nós somos tudo um bando de imbecis, um bando de idiotas sem memória. O Doria fez o BolsoDoria e o Moro é a variante da COVID do Bolsonaro, é a ômicron do Bolsonaro."

O pré-candidato do PDT vem intensificando seus ataques a Moro nas últimas semanas, tendo desafiado o ex-ministro do governo Bolsonaro para debater diversas vezes. Sem respostas, o cearense passou a reagir a entrevistas do paranense, criticando as propostas de seu adversário.





A declaração de Ciro vem um dia após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ter defendido a criação de uma candidatura alternativa ao atual chefe do Executivo e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lideram as pesquisas de intenção de voto.





"Teremos que ter competência, discernimento, paciência e tranquilidade para construir uma opção, eu diria fortalecida, se possível com uma única candidatura. Não é algo obrigatório, mas é algo que faz sentido, já que temos dois extremos liderando a campanha", afirmou Doria em live promovida pelo grupo Parlatório na segunda-feira (31/1).





Levantamento divulgado na semana passada pela Modalmais/Futura Inteligência e XP/Ipespe mostra que Lula e Bolsonaro somam mais votos do que todos os outros candidatos juntos, com o petista na frente.





Entre os nomes da terceira via, Moro tem 8,7% das intenções de voto, seguido de Ciro Gomes, com 5,6%, e Doria, que pontuou 2,7%.





