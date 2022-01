Moro assina termo de compromisso com movimento 'Vem Pra Rua'

Moro ao lado de líderes do Movimento 'Vem Pra Rua' (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O pré-candidato à Presidência Sergio Moro (Podemos) assinou, nesta quarta-feira (26/1), um termo de compromisso com o movimento "Vem Pra Rua" para que, caso seja eleito, defenda as pautas dos membros da iniciativa.





Do lado dos líderes do movimento, Moro gravou um vídeo em que assina o documento que defende o fim da reeleição, o fim do foro privilegiado, a prisão após segunda instância, as reformas econômicas e a erradicação da pobreza, entre outras.





"Recebi o apoio do 'Vem Pra Rua' e assinei com o movimento o termo de compromisso", escreveu Moro nas redes sociais.





Recebi o apoio do @vemprarua_br e assinei com o movimento termo de compromisso com as seguintes pautas: o fim da reeleição, o fim do foro privilegiado, a prisão após segunda instância, as reformas econômicas e a erradicação da pobreza, entre outras. https://t.co/VrjyRRuVJk %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) January 26, 2022





Moro ficou conhecido por comandar, entre março de 2014 a novembro de 2018, em primeira instância, os processos relacionados aos crimes identificados na Operação Lava-Jato, envolvendo grande número de políticos, empreiteiros e empresas.





Com o passar do tempo e a popularidade da força-tarefa, o então juiz acabou se tornando rosto da onda nacional anticorrupção e anti-petista. Milhares de pessoas saíram às ruas vestidas com camisetas com o seu rosto pedindo reformas políticas e o fim da corrupção no Brasil. Muitas delas lideradas pelo movimento 'Vem Pra Rua'.