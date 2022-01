Vídeo: após falas racistas, vereador paulista é preso em condomínio no Rio

Após falas racistas, vereador é preso (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O presidente da Câmara Municipal de Embu da Artes, no interior de São Paulo, vereador Renato Oliveira (MDB), foi detido após uma confusão na piscina de um condomínio em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A briga começou depois que o vereador se dirigiu a um funcionário do local com palavras racistas.