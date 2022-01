Lupi diz que Ciro e PDT têm 'projeto de país, e não de poder'

O presidente do PDT, Carlos Lupi (foto: PDT Nacional/Divulgação) O presidente do PDT, Carlos Lupi, abriu a convenção da sigla na tarde desta sexta-feira (21/1), na sede do partido em Brasília. Em seu discurso, ele ressaltou a memória de Leonel Brizola, líder e fundador da legenda. Ressaltando o lema "A rebeldia da esperança", Lupi defendeu que Ciro é o mais rebelde dos políticos brasileiros da atualidade.





"Foi movido à rebeldia que nosso Ciro desafiou a velha política do Ceará. Apenas com 31 anos se tornou prefeito de Fortaleza. Com 33, foi governador. Hoje, mais do que nunca, a rebeldia de Ciro é uma necessidade vital para o povo brasileiro", argumentou.





Lupi destacou que o projeto a ser apresentado pelo cearense é "um projeto de país, e não um projeto de poder", visto que defenderá o comprometimento com o Brasil para além do pleito de outubro.









O presidente da legenda ainda disse que a rebeldia se faz necessária por conta do retrato da realidade brasileira atual, "porque o Brasil não cresce já tem 10 anos. Porque o Brasil que exportava comida para o mundo tem gente passando fome. Porque o Brasil tem o menor salário mínimo, e é campeão mundial da concentração de renda".





Segundo ele, o Brasil, a cada dia, se torna mais pobre, mais violento, mais injusto. "Com sua rebeldia, Ciro traz a esperança de que as coisas podem ser diferentes e que vamos sair dessa, que é a maior crise econômica, política e social", finalizou.