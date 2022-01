Após artigo de ministro, diretor de 'Não Olhe para Cima' critica Bolsonaro

Adam McKay, de 'Não Olhe para Cima' (foto: AFP / John MACDOUGALL)

Adam McKay, diretor de "Não Olhe para Cima", afirmou, via Twitter, que o presidente Jair Bolsonaro diria para as pessoas não "olharem para cima". O tweet veio em resposta à citação do filme pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que comparou o cometa do filme ao Partido dos Trabalhadores (PT), em um artigo escrito para o jornal "O Globo".



"Só para esclarecer, Bolsonaro definitivamente diria para as pessoas não olharem para cima. Sem dúvidas", afirmou McKay.





Just to be clear, Bolsanaro definitely would tell people not to look up. No question.#DontLookUp https://t.co/uKHhePsPrL %u2014 Adam McKay (@GhostPanther) January 16, 2022

No filme do diretor, um cometa se dirige à Terra e o mundo se divide entre os que creem na ciência e os negacionistas. Quando o corpo celeste se aproxima ao planeta e fica visível a olho nu, os cientistas imploram para que as pessoas olhem para cima e vejam a verdade. Do outro lado, os negacionistas se mantêm firme no discurso e insistem que cidadãos não olhem para cima.O filme se tornou uma alegoria do momento vivido no mundo por conta da COVID-19. A crítica de Adam pode ser muito bem adaptada a visão negacionista do presidente brasileiro durante o período pandêmico. Após o lançamento do filme, paralelos entre os personagens da ficção e do Brasil viraram memes na internet.O longa, disponível parana plataforma Netflix, conta com Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Maryl Streep, Jonah Hill e Cate Blanchett no elenco.



