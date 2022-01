Eleições: marqueteiro é cogitado para trabalhar imagem de Bolsonaro

Bolsonaro começa a articular comitê de campanha para eleições de outubro (foto: Isac Nóbrega/PR)

No Palácio do Planalto, a possível estrutura da equipe de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) já começa a ser ventilada. A proximidade da disputa eleitoral, na qual Bolsonaro concorrerá a eleição, faz com que as estratégias e as tarefas de campanha já comecem a ser divididas.





O senador Flávio Bolsonaro, primogênito do chefe do Executivo, ficará responsável por fazer a ponte entre o time político e os grupos apoiadores do pai. A ideia é que, em posição de liderança, ele assuma a coordenação da campanha.

O comandante do PL, Valdemar Costa Neto, coordenará os palanques nos estados. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ficará atento às ações do Executivo, para que apareçam de maneira agregadora. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, também faz parte do grupo.





Um marqueteiro é cogitado pela equipe para trabalhar diretamente a imagem do presidente. Como apurado pelo jornal O Globo, na última quarta-feira (12/1), o chefe do Executivo recebeu o estrategista político Paulo Moura no Palácio da Alvorada. O profissional, natural do estado de Pernambuco, teria sido apresentado pelo ministro do Turismo, Gilson Machado.