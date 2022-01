Em dia de nomes do BBB, PSDB apresenta o 'brother' Doria: 'Pai da vacina'

Doria é o nome do PSDB para o pleito presidencial deste ano (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A TV Globo apresenta, nesta sexta-feira (14/1), os participantes da edição deste ano do Big Brother Brasil (BBB). No embalo do reality show, o PSDB aproveitou para mostrar as credenciais de João Doria, governador de São Paulo e pré-candidato tucano à presidência da República.Nas redes sociais, o partido publicou uma montagem similar à feita pela emissora para divulgar os brothers. Na imagem, Doria é apresentado como "pai da vacina".O mote, que já havia sido utilizado na campanha do paulista nas prévias presidenciais do PSDB, é uma referência à CoronaVac e ao papel do Instituto Butantan, ligado ao Palácio dos Bandeirantes, na imunização da população brasileira contra a COVID-19.Na mais recente pesquisa eleitoral sobre a disputa de outubro, Doria aparece com 2% das intenções de voto. Ele está muito atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que somam, respectivamente, 44% e 24%, e lideram a corrida. O levantamento foi divulgado hoje por Ipespe/XP Investimentos.Para ser alçado ao posto de pré-candidato tucano ao Planalto, Doria derrotou Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. O paulista obteve 53,99% dos votos Se quiser continuar com os planos de disputar a eleição nacional, Doria precisará deixar o governo paulista até 2 de abril. A data representa o fim do prazo dado pela Justiça Eleitoral para a desincompatibilização de cargos atuais por parte dos que desejam ter seus nomes nas urnas.Além de Doria, Lula e Bolsonaro, desejam participar da eleição presidencial nomes como Ciro Gomes (PDT), Sergio Moro (Podemos) e Felipe d'Ávila (Novo). O deputado federal mineiro André Janones (Avante) também está no páreo