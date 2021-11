Presidenciável, Doria chama governo federal de 'genocida' e mira PSDB unido

Derrotado, Eduardo Leite parabeniza Doria por vitória nas prévias do PSDB

João Doria, governador de SP, vence as prévias do PSDB à presidência

App usado nas prévias do PSDB sofreu mais de 26 mil ataques de hackers

Alesp aprova criação de 600 cargos no MP; orçamento dobra em 10 anos

PSDB/Araújo: temos de cuidar das alianças para aglutinar as forças de centro

Bolsonaro diz que formação militar foi mais difícil do que ser presidente

Prévias do PSDB registram 11 mil votos de filiados via aplicativo nesta manhã

Resultado das prévias do PSDB deve sair entre 17h30 e 18h

Flávio Dino: não há uma saída simples para conjuntura econômica atual do País

